Порошенко во время заседания Европарламента разместился на «галерке»

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время заседания Европарламента сидел на верхнем балконе. Об этом сообщает «Страна.ua».
Издание опубликовало фотографию, на которой Порошенко сидит на «галерке», а не в зале заседаний. Отмечается, что заседание проходило 17 июля, когда экс-президент должен был присутствовать на допросе следователей Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Порошенко также опубликовал фотографию в своем аккаунте в Twitter.
Ранее в июле сообщалось, что против Порошенко и других высокопоставленных лиц завели 11 уголовных дел. Директор ГБР Роман Труба отмечал, что они связаны с возможной легализацией доходов, полученных преступным путем, и вмешательством в деятельность судей.
В конце мая источники издания «Украинские Новости» рассказали, что Порошенко вызовут на допрос в рамках дела о коррупции в «Центрэнерго».