В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили

В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили

Дерево упало от сильного ветра в центре Москвы. Оно повредило пять машин и газовую трубу, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.

Он отметил, что инцидент произошел возле дома № 18 на Мантулинской улице. По его словам на месте работали коммунальные службы и спасатели.

«Наши подразделения выезжали на место происшествия на Мантулинской улице, факт падения дерева зафиксировали, пострадавших нет, работы мы не проводили», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В пресс-службе «Мосгаза» агентству городских новостей «Москва» добавили, что повреждение фасадного газопровода устранили. В пресс-службе Центрального административного округа агентству сообщили, что упавшее дерево повредило три припаркованных автомобиля.