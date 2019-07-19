В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,81 -0,13 EUR Бирж. 70,80 +0,15 Brent 61,79 -3,72% USD Нал. 63,58 61,44 EUR Нал. 71,63 69,64 USD ЦБ 62,83 -0,12 EUR ЦБ 70,61 +0,05 EUR/USD 1,1274 +0,0051 BTC/USD Бирж. 10 650,00 +987,50 IMOEX 2 702,59 -0,39% RTSI 1 349,76 -0,87% DJIA 27 222,97 +0,01% Nasdaq 8 207,24 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
eBay $48 (+20,51%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+7,11%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
eBay $48 (+20,51%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+7,11%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,12) Quote, 18 июл, 13:19
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 70,61 (+0,05) Quote, 18 июл, 13:19
Киев заявил о риске «дать козыри» России из-за дела «Татнефти» Политика, 02:57 В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили Общество, 02:48 Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике Политика, 02:20 В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения Политика, 01:59 ВВС Британии заявили о появлении тысяч гиперзвуковых ракет НАТО Политика, 01:42 Польша назвала неуместным присутствие Путина на годовщине Второй мировой Политика, 01:10 Эксперт назвал «Буревестник» с ядерной энергоустановкой оружием возмездия Политика, 01:07 СМИ узнали о просьбе президента «Реала» Зидану отложить покупку Погба Спорт, 00:44 Формула здорового сна: как подготовить мозг к отдыху РБК Стиль и Altay Resort, 00:15 Instagram отказался от числа лайков под постами пользователей семи стран Технологии и медиа, 00:05 Новая глава Еврокомиссии решила вести диалог с Россией с «позиции силы» Политика, 18 июл, 23:43 Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы Спорт, 18 июл, 23:41 В Думу внесли законопроект о предустановке российского софта на смартфоны Технологии и медиа, 18 июл, 23:32 Суд арестовал предполагаемого сообщника «друга Кудрина» по делу о хищении Общество, 18 июл, 23:21
Общество ,  
0 
В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили

Дерево упало от сильного ветра в центре Москвы. Оно повредило пять машин и газовую трубу, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.

Он отметил, что инцидент произошел возле дома № 18 на Мантулинской улице. По его словам на месте работали коммунальные службы и спасатели.

«Наши подразделения выезжали на место происшествия на Мантулинской улице, факт падения дерева зафиксировали, пострадавших нет, работы мы не проводили», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Общество
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

В пресс-службе «Мосгаза» агентству городских новостей «Москва» добавили, что повреждение фасадного газопровода устранили. В пресс-службе Центрального административного округа агентству сообщили, что упавшее дерево повредило три припаркованных автомобиля.

Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что всего в Москве упало восемь деревьев, но в результате никто не пострадал.

По данным синоптиков, 16 июля в Москве выпало около 15% от месячной нормы осадков, а в ближайшем Подмосковье — 28%. В центре погоды «Фобос» прогнозировали, что 18 июля в столице будут дожди, а также местами грозы и порывистый ветер.

В Гидрометцентре отметили, что 19 июля в Центральной России снова будут дожди, грозы и сильный порывистый ветер. По данным синоптиков, температура воздуха составит от 16 до 23 градусов тепла.

Теги: новости РБК, Москва, деревья, непогода
Материалы по теме
Синоптики спрогнозировали потепление в Москве к выходным
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter