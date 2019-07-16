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Apple $230 (+12,55%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,56%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
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В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

Департамент торговли и услуг Москвы попросил столичных рестораторов закрыть летние веранды из-за штормового предупреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента.

В департаменте попросили хозяев заведений укрепить все конструкции и закрыть зонты. Причиной этого стало предупреждение МЧС о том, что 16 июля в Москве будет гроза, сильный ветер и дождь.

Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Ранее МЧС предупредило, что вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Порывы ветра при этом могут достигать 12–17 м/с. Местами в Москве будет туман. Как сообщили РБК в центре погоды «Фобос», в среду и четверг в столице и Подмосковье также ожидаются кратковременные дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 19 июля, и субботу, 20 июля, циклон над Центральной Россией немного ослабеет, но дожди не прекратятся.

Теги: веранды, департамент торговли и услуг Москвы, рестораны ..., штормовое предупреждение
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