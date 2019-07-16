В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

Департамент торговли и услуг Москвы попросил столичных рестораторов закрыть летние веранды из-за штормового предупреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента.

В департаменте попросили хозяев заведений укрепить все конструкции и закрыть зонты. Причиной этого стало предупреждение МЧС о том, что 16 июля в Москве будет гроза, сильный ветер и дождь.

Ранее МЧС предупредило, что вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Порывы ветра при этом могут достигать 12–17 м/с. Местами в Москве будет туман. Как сообщили РБК в центре погоды «Фобос», в среду и четверг в столице и Подмосковье также ожидаются кратковременные дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 19 июля, и субботу, 20 июля, циклон над Центральной Россией немного ослабеет, но дожди не прекратятся.