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Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
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Политика ,  
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В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели может рассмотреть вопрос покупки у Москвы самолетов пятого поколения, только когда они будут поставлены на вооружение России. Об этом он сообщил в интервью «Красной звезде».

«Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на рассмотрение — проведение оценки», — отметил он.

Политика
В Минобороны заявили о превосходящем иностранные аналоги вооружении Су-57

В конце июня Минобороны России заключило государственные контракты на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57. Замминистра обороны Алексей Криворучко добавил, что ведомство получит самолеты до 2028 года.

Начальник главного управления ВВС России Анатолий Гуляев отмечал, что испытания Су-57 уже завершены, а к 2028 году ими планируют перевооружить три полка Военно-космических сил.

Теги: Индия, истребители, покупка
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