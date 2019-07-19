В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели может рассмотреть вопрос покупки у Москвы самолетов пятого поколения, только когда они будут поставлены на вооружение России. Об этом он сообщил в интервью «Красной звезде».

«Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на рассмотрение — проведение оценки», — отметил он.

В конце июня Минобороны России заключило государственные контракты на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57. Замминистра обороны Алексей Криворучко добавил, что ведомство получит самолеты до 2028 года.

Начальник главного управления ВВС России Анатолий Гуляев отмечал, что испытания Су-57 уже завершены, а к 2028 году ими планируют перевооружить три полка Военно-космических сил.