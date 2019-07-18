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В Полтавской области обнаружили осведомителя ФСБ

Военная прокуратура совместно с сотрудниками СБУ уличили в государственной измене жителя Кременчуга. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры Украины.

По данным ведомства, указанное лицо в 2016-2019 годах за деньги передавало сведения в ФСБ. При обысках у гражданина изъяли «предметы преступной деятельности», $9 тыс. и 4,9 тыс. руб.

На сайте СБУ уточняется, что подозреваемый — бывший сотрудник МВД Украины. Его завербовали в 2014 году в Крыму. Отмечается, что выполняя задания российской спецслужбы, он «через личные связи осуществлял сбор разведывательной информации о деятельности военных частей, национально-патриотических движений на Полтавщине». Также подозреваемый передал списки мобилизационного резерва, добровольцев и волонтеров, участвовавших в АТО. Он делал это через отработанные сотрудниками ФСБ каналы, а также во время личных встреч с кураторами в Крыму и России.

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Правоохранители сообщили гражданину о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). В суд подано ходатайство об аресте.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Теги: ФСБ, осведомитель
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