На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж на Россию

По данным Киева, в 2014 году его завербовали российские спецслужбы, которым он передавал информацию о поступающей на ремонт военной технике. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

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Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника одного из оборонных предприятий по подозрению в совершении госизмены. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

«Следствием установлено, что работник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса во время пребывания на территории Российской Федерации в 2014 году был завербован <...> с целью сбора и передачи информации военного характера для использования при проведении подрывной деятельности против нашей страны», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

По их данным, завербовал украинца сотрудник 316-го разведывательного центра Главного управления (бывший ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. Впоследствии работник завода за денежное вознаграждение собирал и передавал данные о количестве и качестве состава военной техники украинской армии, которая поступила на предприятие на ремонт.

Обвиняемого задержали днем ранее, 3 июля, при попытке пересечения украинской границы и при въезде в Россию. У него изъяли флеш-накопители и мобильные телефоны, которые он должен был передать российским спецслужбам в Воронеже.