Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки. Закон опубликован на портале правовой информации.

Отвечать за передачу документов будет Пенсионный фонд, услуга предоставляется бесплатно. Сейчас справки принимают только в бумажном виде.

Кроме того, для людей с ограниченными возможностями упростят получение бесплатных парковочных мест. Информацию об установке знака «инвалид» на автомобиль будут вносить в федеральный реестр. Таким образом, люди с ограниченными возможностями смогут «бесплатно парковаться на специальных местах в любом городе независимо от места жительства, поскольку сведения об их автомобилях будут содержаться в реестре», отмечали в Совфеде, где неделю назад одобрили закон.

В мае премьер-министр России Дмитрий Медведев также отмечал, что благодаря этому закону сократятся сроки подтверждения инвалидности.