Медведев пообещал упростить правила установления инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет постановление с новыми правилами для признания человека инвалидом. Об этом он заявил во время заседания правительства 7 мая, сообщается на сайте правительства.

По словам Медведева, процедура подтверждения инвалидности станет проще, а сроки ее проведения сократятся. Правительство также будет поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые необходимы для оформления.

«Инвалидам не нужно будет ходить по инстанциям, собирать документы — все можно будет пересылать через портал госуслуг», — заключил премьер-министр.

Медведев также отметил, что по программе «Доступная среда» люди с инвалидностью теперь могут посещать две трети социальных объектов.