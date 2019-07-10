Совфед одобрил законопроект об упрощении подтверждения инвалидности

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощении подтверждения инвалидности еще в конце мая. Согласно ему, медицинские организации будут удаленно передавать документы на медико-социальную экспертизу (МСЭ) без участия человека с ограничениями по здоровью.

Помимо этого на сайте госуслуг можно подать запрос на получение копии акта МСЭ, протокола проведения освидетельствования, а также отправить заявление на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.