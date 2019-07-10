Совфед одобрил законопроект об упрощении подтверждения инвалидности

Совет Федерации поддержал закон, который позволит подтверждать инвалидность в электронном виде без традиционных бумажных документов. Трансляция заседания опубликована в Twitter верхней палаты парламента.
Ответственность за перевод документов в электронную форму возложили на Пенсионный фонд, услуга будет бесплатной.
Кроме того, закон упростит процедуру использования бесплатного парковочного места для людей с ограничениями по здоровью. Информацию об установке знака «инвалид» на автомобиль будут вносить в федеральный реестр по заявлению, переданному лично или в электронном виде. Таким образом, люди с ограниченными возможностями смогут «бесплатно парковаться на специальных местах в любом городе независимо от места жительства, поскольку сведения об их автомобилях будут содержаться в реестре», отметила член комитета СФ по социальной политике Анна Отке.
Накануне законопроект одобрила Госдума.