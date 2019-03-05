«Дом.РФ» оценил площадь «проблемного» жилья при переходе на эскроу-счета

Застройщики, возводящие около 15 млн кв. м жилой недвижимости, не смогут перейти на новую схему с эскроу-счетами. Это примерно 11% от объема строящегося жилья

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Глава института развития «Дом.РФ» Александр Плутник считает, что при переходе на новую схему финансирования строительства застройщикам 15 млн кв. м жилья понадобится помощь, чтобы «избежать появления новых обманутых дольщиков», сообщает ТАСС.

«Будет порядка 15 млн кв. м, которые не смогут перейти к проектному финансированию по ряду причин», — сказал он.

По оценкам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, всего в России строится 132 млн кв. м жилья. Таким образом, помощь понадобится застройщикам чуть более чем 11% жилья.

С 1 июля 2019 года правила строительства жилья в России будут ужесточены. Застройщики должны будут использовать эскроу-счета на проектах жилого строительства. Таким образом, недвижимость будет возводиться за счет банковских кредитов, а деньги дольщиков застройщики получат только после того, как дом будет введен в эксплуатацию.