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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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«Дом.РФ» оценил площадь «проблемного» жилья при переходе на эскроу-счета
Застройщики, возводящие около 15 млн кв. м жилой недвижимости, не смогут перейти на новую схему с эскроу-счетами. Это примерно 11% от объема строящегося жилья
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Глава института развития «Дом.РФ» Александр Плутник считает, что при переходе на новую схему финансирования строительства застройщикам 15 млн кв. м жилья понадобится помощь, чтобы «избежать появления новых обманутых дольщиков», сообщает ТАСС.

«Будет порядка 15 млн кв. м, которые не смогут перейти к проектному финансированию по ряду причин», — сказал он.

По оценкам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, всего в России строится 132 млн кв. м жилья. Таким образом, помощь понадобится застройщикам чуть более чем 11% жилья.

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С 1 июля 2019 года правила строительства жилья в России будут ужесточены. Застройщики должны будут использовать эскроу-счета на проектах жилого строительства. Таким образом, недвижимость будет возводиться за счет банковских кредитов, а деньги дольщиков застройщики получат только после того, как дом будет введен в эксплуатацию.

В феврале 2019 года в Минстрое уточнили: если к этому моменту объект возведен более чем на треть, то застройщику разрешат действовать по старым правилам долевого строительства. В министерстве посчитали, что «при такой готовности и при таких вложениях есть высокая доля вероятности, что объект будет завершен».

Переход на использование эскроу-счетов может привести к росту цен на жилье, предупредил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Однако, по его словам, эффект будет временным.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Недвижимость, Строительство
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