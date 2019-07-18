Нетаньяху поставил рекорд по сроку работы на посту премьера Израиля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,99 +0,05 EUR Бирж. 70,63 -0,02 Brent 63,57 -0,95% USD Нал. 63,45 62,55 EUR Нал. 71,18 70,25 USD ЦБ 62,83 -0,12 EUR ЦБ 70,61 +0,05 EUR/USD 1,1214 -0,0009 BTC/USD Бирж. 9 416,90 -245,60 IMOEX 2 706,00 -0,26% RTSI 1 353,56 -0,59% DJIA 27 219,85 -0,42% Nasdaq 8 185,21 -0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
eBay $48 (+14,86%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+9,02%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
eBay $48 (+14,86%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+9,02%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,12) Quote, 13:19
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 70,61 (+0,05) Quote, 13:19
США пообещали «агрессивно» добиваться прохода судов в Персидский залив Политика, 16:34 Путин предложил совместную подготовку россиян и белорусов к Олимпиадам Спорт, 16:30 Нетаньяху поставил рекорд по сроку работы на посту премьера Израиля Политика, 16:26 Конституционный суд Армении приостановил дело против Кочаряна Политика, 16:25 Twitter после обращения Роскомнадзора удалил оскорбляющий россиян пост Технологии и медиа, 16:22 Роспотребнадзор назвал причину отравления в крымском лагере Общество, 16:18 В Киеве объявили о принятии пошлин на СПГ и дизель из России Экономика, 16:12 Россия начала избавляться от грязной нефти в Усть-Луге путем смешивания Экономика, 16:09 Почему инвестиции в блокчейн снизятся на 60%: Bitcoin забрал все внимание Крипто, 16:08 Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 65 Общество, 16:08 Базовые правила: как обезопасить себя от гепатита РБК и Philips, 16:07 СМИ сообщили об интересе «Спартака» и «Локомотива» к чемпиону мира Спорт, 16:04 Что цифровые технологии значат для строителей Pro, 16:01 Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 Общество, 15:56
Политика ,  
0 
Нетаньяху поставил рекорд по сроку работы на посту премьера Израиля

Биньямин Нетаньяху поставил рекорд по продолжительности работы на посту премьер-министра Израиля, превзойдя рекорд первого главы правительства страны Давида Бен-Гуриона. Об этом сообщает газета Maariv.

Нетаньяху был премьер-министром с 18 июня 1996 года по 6 июля 1999 года и был повторно избран на пост 31 марта 2009 года. Таким образом, в пятницу, 19 июля, будет 4875 дней (13 лет и 130 дней) как Нетаньяху находится на посту премьера.

Бен-Гурион руководил Израилем в общей сложности 4857 дней (13 лет и 112 дней): с 14 мая 1948 года по 26 января 1954 года и с 3 ноября 1955 года по 26 июня 1963 года.

Политика
Как Биньямин Нетаньяху поставил на кон свое политическое будущее

Сравнение сроков полномочий всех 11 деятелей, возглавлявших правительство Израиля, показывает, что Ицхак Шамир проработал на посту премьера 2432 дня, Ицхак Рабин —2322 дня, Голда Меир — 1904 дня Шимон Перес — 976 дней. Самый короткий срок полномочий на должности премьера зарегистрирован у Эхуда Барака — только 610 дней.

В конце мая кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и проведение повторных выборов 17 сентября. За решение выступили 74 депутата, против — 45 человек. Перед голосованием премьер-министр Нетаньяху сообщил своей партии «Ликуд», что ему не удалось в срок сформировать правящую коалицию.

Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, кнессет
Материалы по теме
Нетаньяху сообщил о роли Моссада в выходе США из ядерной сделки с Ираном
Политика
Нетаньяху заявил о личном приказе ударить по Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter