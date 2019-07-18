Нетаньяху поставил рекорд по сроку работы на посту премьера Израиля

Биньямин Нетаньяху поставил рекорд по продолжительности работы на посту премьер-министра Израиля, превзойдя рекорд первого главы правительства страны Давида Бен-Гуриона. Об этом сообщает газета Maariv.

Нетаньяху был премьер-министром с 18 июня 1996 года по 6 июля 1999 года и был повторно избран на пост 31 марта 2009 года. Таким образом, в пятницу, 19 июля, будет 4875 дней (13 лет и 130 дней) как Нетаньяху находится на посту премьера.

Бен-Гурион руководил Израилем в общей сложности 4857 дней (13 лет и 112 дней): с 14 мая 1948 года по 26 января 1954 года и с 3 ноября 1955 года по 26 июня 1963 года.

Сравнение сроков полномочий всех 11 деятелей, возглавлявших правительство Израиля, показывает, что Ицхак Шамир проработал на посту премьера 2432 дня, Ицхак Рабин —2322 дня, Голда Меир — 1904 дня Шимон Перес — 976 дней. Самый короткий срок полномочий на должности премьера зарегистрирован у Эхуда Барака — только 610 дней.