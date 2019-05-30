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Политика ,  
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Как Биньямин Нетаньяху поставил на кон свое политическое будущее
Премьер-министр Израиля не смог добиться согласия товарищей по парламенту на формирование коалиции, после чего депутаты решили провести повторные выборы. Сможет ли Нетаньяху сохранить пост премьера, разбирался РБК
Биньямин Нетаньяху (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Почему правила призыва довели до повторных выборов

Впервые в истории Израиля парламент решил провести повторные выборы. Они пройдут 17 сентября. Предыдущее голосование состоялось 9 апреля, присягу депутаты нового созыва принесли только месяц назад.

Решение о роспуске кнессета было поддержано большинством депутатов, после того как в отведенное законом время премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху не смог договориться с другими партиями о создании коалиции. Чтобы не допустить передачу мандата на переговоры о создании коалиции другой политической силе — центристскому блоку «Кахоль-Лаван», депутат «Ликуд» подготовил закон о роспуске парламента, который был поддержан большинством голосов поздним вечером 29 мая. Решение о роспуске поддержали 74 парламентария, 45 проголосовали против, один отсутствовал.

На формирование коалиции у Нетаньяху было 42 дня. Возглавляющий правительство с 2009 года премьер был готов пойти на традиционный альянс с религиозными партиями ШАС и «Яхадут ха-Тора», но их поддержки было недостаточно, и он хотел также привлечь в коалицию партию экс-министра обороны Авигдора Либермана «Наш дом Израиль». Однако тот оказался не готовым к компромиссу насчет призыва в израильскую армию. Сейчас учащиеся иудейских религиозных школ (ешив) освобождены от обязательной для всех остальных службы в армии. Либерман ставил условием своего вхождения в коалицию распространение правил призыва и на них. На это не согласились религиозные партии.

В «Ликуде» именно на Либермана возложили ответственность за проведение повторных выборов. «Только грусть и глубокое разочарование из-за Авигдора Либермана, который потащил нас на ненужные выборы. Граждане Израиля, теперь все зависит только от вас: или поддержать шантаж, или дать Нетаняху, «Ликуду» и правым кредит доверия на деятельность во имя развития и процветания государства Израиль», — написал автор законопроекта о роспуске, депутат Мики Зоар в Twitter. «Если кто-то несет ответственность за то, что государство Израиль идет на повторные выборы, — то это исключительно партия «Ликуд», — ответил на это Либерман.

Чем закончились выборы 9 апреля

В парламент прошли 11 политических партий и объединений. По 35 мест получили «Ликуд» и центристский блок «Кахоль-лаван» во главе с бывшим начальником генштаба Бени Ганцем и экс-министром финансов Яиром Лапидом. Партия Либермана получила пять мест, ШАС и «Яхадут ха-Тора» — по восемь, шесть у левоцентристской «Аводы». Всего в парламенте 120 мест.

Сможет ли Нетаньяху удержаться у власти

До проведения выборов Нетаньяху останется главой правительства, что позволит ему побить рекорд пребывания в кресле премьер-министра. Выборы пройдут незадолго до начала судебных слушаний по делам, возбужденным против него, которые должны начаться в октябре этого года. Против главы правительства выдвинуты обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. 25 мая в Тель-Авиве прошла акция протеста против принятия законов, которые позволили бы премьеру получить парламентский иммунитет от преследования.

Опрошенные РБК эксперты отметили, что по итогам выборов партия Либермана сможет улучшить результаты. «Те, кто живет не в Израиле, не знают, что отношения между ортодоксальными религиозными силами и всем остальным Израилем — серьезная проблема. Настолько серьезная, что она привела к тому, что впервые в истории Израиля еще до формирования коалиции были назначены досрочные перевыборы в кнессет», — сказал РБК бывший советник Нетаньяху политолог Бенни Брискин. У партии Либермана есть шансы увеличить свое представительство в кнессете, возможно, даже в два раза, продолжил Брискин: «Среди нерелигиозного населения Израиля он получает огромную поддержку, это видно невооруженным глазом в социальных сетях». «Наш дом Израиль» может рассчитывать на десять мест в кнессете следующего созыва, показали последние опросы общественного мнения, по данным Times of Israel.

У оппозиции крайне мало шансов обеспечить победу альтернативному Нетаньяху кандидату, уверен старший преподаватель отделения политических наук израильского Университета Бар-Илан Зеэв Ханин. Оппозиции не удалось убедить кнессет проголосовать против роспуска и дать ей возможность сформировать коалицию: «Пик мобилизации ресурсов против Нетаньяху пройден, и похоже на то, что к осенним выборам ничего не изменится».

Ситуация внутри страны не повлияет на внешнюю политику Израиля, уверена член научного совета Института востоковедения РАН Ирина Звягельская, — ни на отношения с США, ни на отношения с Россией, ни на стратегические направления региональной политики.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, Выборы, оппозиция
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