Как Биньямин Нетаньяху поставил на кон свое политическое будущее

Премьер-министр Израиля не смог добиться согласия товарищей по парламенту на формирование коалиции, после чего депутаты решили провести повторные выборы. Сможет ли Нетаньяху сохранить пост премьера, разбирался РБК

Биньямин Нетаньяху (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Почему правила призыва довели до повторных выборов

Впервые в истории Израиля парламент решил провести повторные выборы. Они пройдут 17 сентября. Предыдущее голосование состоялось 9 апреля, присягу депутаты нового созыва принесли только месяц назад.

Решение о роспуске кнессета было поддержано большинством депутатов, после того как в отведенное законом время премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху не смог договориться с другими партиями о создании коалиции. Чтобы не допустить передачу мандата на переговоры о создании коалиции другой политической силе — центристскому блоку «Кахоль-Лаван», депутат «Ликуд» подготовил закон о роспуске парламента, который был поддержан большинством голосов поздним вечером 29 мая. Решение о роспуске поддержали 74 парламентария, 45 проголосовали против, один отсутствовал.

На формирование коалиции у Нетаньяху было 42 дня. Возглавляющий правительство с 2009 года премьер был готов пойти на традиционный альянс с религиозными партиями ШАС и «Яхадут ха-Тора», но их поддержки было недостаточно, и он хотел также привлечь в коалицию партию экс-министра обороны Авигдора Либермана «Наш дом Израиль». Однако тот оказался не готовым к компромиссу насчет призыва в израильскую армию. Сейчас учащиеся иудейских религиозных школ (ешив) освобождены от обязательной для всех остальных службы в армии. Либерман ставил условием своего вхождения в коалицию распространение правил призыва и на них. На это не согласились религиозные партии.

В «Ликуде» именно на Либермана возложили ответственность за проведение повторных выборов. «Только грусть и глубокое разочарование из-за Авигдора Либермана, который потащил нас на ненужные выборы. Граждане Израиля, теперь все зависит только от вас: или поддержать шантаж, или дать Нетаняху, «Ликуду» и правым кредит доверия на деятельность во имя развития и процветания государства Израиль», — написал автор законопроекта о роспуске, депутат Мики Зоар в Twitter. «Если кто-то несет ответственность за то, что государство Израиль идет на повторные выборы, — то это исключительно партия «Ликуд», — ответил на это Либерман.