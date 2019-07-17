Число отравившихся едой из автоматов в Москве увеличилось до 51 человека

Число отравившихся едой из автоматов в Москве увеличилось до 51 человека

В Москве число пострадавших от отравления едой из вендинговых автоматов Healthy Food достигло 51 человека. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

«Рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие — взрослые. Госпитализированы 26 человек. Из-за улучшения состояния шестерых, ранее доставленных в медучреждения, выписали. У большинства заболевших диагноз — сальмонеллез.

О массовом отравлении граждан продуктами из вендинговых автоматов стало известно 16 июля, тогда в больницы попал 21 человек. Некачественная продукция была выявлена по 20 адресам в шести округах Москвы.