МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве

В Москве днем 18 июля ожидаются сильный дождь, ветер и гроза. Экстренное предупреждение о непогоде опубликовано на сайте регионального управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие 1–2 часа с сохранением до вечера 18 июля, местами по городу Москве ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями.

Непогода в столице и ряде регионов Центральной России продолжается с конца июня. 10 июля Гидрометцентр предупредил, что погодные аномалии в отдельных регионах могут наблюдаться и в августе. Так, на юге Красноярского края в Иркутской области и Туве температура будет ниже нормы на один градус. На европейской части средняя температура в августе будет близкой к норме, прогнозируют синоптики.