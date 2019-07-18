На Крымском мосту уложили все рельсы

Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.
«Две бригады — со стороны Керчи и Тамани — встретились и сомкнули рельсы под сводом арки», — подчеркнули в инфоцентре.
Отмечается, что последние звенья строители уложили на втором пути (крымское направление).
Ранее, 14 июня, было завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста. Всего на двух путях строители уложили около 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал.