На Крымском мосту уложили все рельсы

Запуск железнодорожного движения по мосту запланирован на декабрь 2019 года. Продажа билетов начнется в октябре. Маршруты свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России.

Автомобильное движение на мосту открылось в мае 2018 года.

