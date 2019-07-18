На Крымском мосту уложили все рельсы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,00 +0,07 EUR Бирж. 70,64 -0,01 Brent 64,16 -0,03% USD Нал. 63,38 62,58 EUR Нал. 71,15 70,29 USD ЦБ 62,83 -0,12 EUR ЦБ 70,61 +0,05 EUR/USD 1,1215 -0,0007 BTC/USD Бирж. 9 480,20 -182,30 IMOEX 2 713,04 0% RTSI 1 356,63 -0,36% DJIA 27 219,85 -0,42% Nasdaq 8 185,21 -0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
eBay $48 (+17,42%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+8,95%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
eBay $48 (+17,42%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+8,95%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,12) Quote, 13:19
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 70,61 (+0,05) Quote, 13:19
Сотрудников ФСБ предложили оставлять невыездными после увольнения Общество, 15:33 Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ Бизнес, 15:21 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 15:12 Бывшего премьер-министра Пакистана арестовали по делу о коррупции Экономика, 15:10 Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Экономика, 15:07 На Крымском мосту уложили все рельсы Общество, 15:00 Как доставка продуктов стала популярна в b2b Pro, 14:56 Кабмин разрешил пользоваться бумажными паспортами «до гробовой доски» Политика, 14:51 Загрязненную нефть из «Дружбы» частично переработают в России Экономика, 14:45 СК за месяц не смог найти пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу Общество, 14:45 Директор по стратегии World Class — о фитнесе и большом спорте Стиль, 14:43 Рэпер Баста будет руководить проектом по возрождению ростовского СКА Спорт, 14:42 Контактная группа договорилась о новом разведении сил в Донбассе Политика, 14:41 РЖД намерены внедрить систему маркировки рельсов Бизнес, 14:38
Общество ,  
0 
На Крымском мосту уложили все рельсы

Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.

«Две бригады — со стороны Керчи и Тамани — встретились и сомкнули рельсы под сводом арки», — подчеркнули в инфоцентре.

Отмечается, что последние звенья строители уложили на втором пути (крымское направление).

Ранее, 14 июня, было завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста. Всего на двух путях строители уложили около 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал.

Фотогалерея 
Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж

Запуск железнодорожного движения по мосту запланирован на декабрь 2019 года. Продажа билетов начнется в октябре. Маршруты свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России.

Автомобильное движение на мосту открылось в мае 2018 года.
 

Теги: Крымский мост, железная дорога, рельсы, завершение
Материалы по теме
Турчинов предсказал возможность Киева за «минуты» снести Крымский мост
Политика
Строители соединили рельсы первой железной дороги на Крымском мосту
Общество
В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter