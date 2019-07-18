Azercell Telecom опроверг покупку компанией «дочки» МТС на Украине

Сообщения о том, что азербайджанская государственная компания AzInTelecom собирается купить дочернюю компанию МТС — «Vodafone Украина» — не соответствуют действительности. Об этом говорится в официальном заявлении азербайджанского оператора сотовой связи Azercell Telekom, передает Azer News.

Ранее издание «Лiга.net» со ссылкой на источники сообщило о покупке украинской компании. По словам собеседников издания, инвестиционная сделка завершена, сейчас азербайджанская госкомпания сделала обязательное предложение по выкупу акций (binding offer). Один из собеседников издания слышал о сумме сделки около $700 млн.

«Информация в этой статье основана на предположениях и не отражает реальность, поэтому должна рассматриваться как попытка ввести читателей в заблуждение», — говорится в заявлении Azercell Telekom.

Оператор также отмечает, что перед публикацией журналисты не запросили у него разъяснения и официального подтверждения. В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана добавляют, что издание не отправило запрос и в AzInTelecom.

В статье «Лiга.net» указала, что на запросы в AzInTelecom не ответили, а пресс-секретарь «Vodafone Украина» отказалась комментировать информацию.