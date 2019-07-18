СМИ узнали о плане госкомпании Азербайджана купить «дочку» МТС на Украине

Государственная телекомуникационная компания Азербайджана AzIntelecom может приобрести украинскую «дочку» МТС — компанию Vodafone Украина

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Азербайджанская AzIntelecom ведет переговоры о покупке телекоммуникационной компании «Vodafone Украина», сообщает «Лiга.net» со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.

По словам собеседников издания, инвестиционная оценка компании завершена, и сейчас азербайджанская компания сделала обязательное предложение по выкупу акций (binding offer). Один из собеседников издания сообщил, что слышал о сумме сделки порядка $700 млн.

Пресс-секретарь «Vodafone Украина» отказалась комментировать этот вопрос. На запросы «Лiга.net» в Azintelecom не ответили.

По словам собеседника РБК в одном из конкурентов МТС, ее украинская «дочка» «по сути, выставлена на продажу с 2014 года, в связи с известными событиями». При этом он отметил, что сейчас украинский рынок выглядит более привлекательным, чем российский: цены на услуги растут, и за последние месяцы гривна достаточно укрепилась.