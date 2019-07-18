СМИ узнали о плане госкомпании Азербайджана купить «дочку» МТС на Украине

Азербайджанская AzIntelecom ведет переговоры о покупке телекоммуникационной компании «Vodafone Украина», сообщает «Лiга.net» со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.
По словам собеседников издания, инвестиционная оценка компании завершена, и сейчас азербайджанская компания сделала обязательное предложение по выкупу акций (binding offer). Один из собеседников издания сообщил, что слышал о сумме сделки порядка $700 млн.
Пресс-секретарь «Vodafone Украина» отказалась комментировать этот вопрос. На запросы «Лiга.net» в Azintelecom не ответили.
По словам собеседника РБК в одном из конкурентов МТС, ее украинская «дочка» «по сути, выставлена на продажу с 2014 года, в связи с известными событиями». При этом он отметил, что сейчас украинский рынок выглядит более привлекательным, чем российский: цены на услуги растут, и за последние месяцы гривна достаточно укрепилась.
Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль компании в 2018 году составила 1,8 млрд грн (ок. 4,3 млрд руб. или $69,5 млн). Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица — люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является российский миллиардер Владимир Евтушенков.
Договор на использование бренда Vodafone компания заключила в 2015 году. Тогда сообщалось, что в будущем британская компания может выкупить актив, однако сделка так и не состоялась.