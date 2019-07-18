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Бизнес ,  
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СМИ узнали о плане госкомпании Азербайджана купить «дочку» МТС на Украине
Государственная телекомуникационная компания Азербайджана AzIntelecom может приобрести украинскую «дочку» МТС — компанию Vodafone Украина
Фото: Xinhua / ZUMA Wire / ТАСС

Азербайджанская AzIntelecom ведет переговоры о покупке телекоммуникационной компании «Vodafone Украина», сообщает «Лiга.net» со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.

По словам собеседников издания, инвестиционная оценка компании завершена, и сейчас азербайджанская компания сделала обязательное предложение по выкупу акций (binding offer). Один из собеседников издания сообщил, что слышал о сумме сделки порядка $700 млн.

Пресс-секретарь «Vodafone Украина» отказалась комментировать этот вопрос. На запросы «Лiга.net» в Azintelecom не ответили.

По словам собеседника РБК в одном из конкурентов МТС, ее украинская «дочка» «по сути, выставлена на продажу с 2014 года, в связи с известными событиями». При этом он отметил, что сейчас украинский рынок выглядит более привлекательным, чем российский: цены на услуги растут, и за последние месяцы гривна достаточно укрепилась.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль компании в 2018 году составила 1,8 млрд грн (ок. 4,3 млрд руб. или $69,5 млн). Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица — люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является российский миллиардер Владимир Евтушенков.

Договор на использование бренда Vodafone компания заключила в 2015 году. Тогда сообщалось, что в будущем британская компания может выкупить актив, однако сделка так и не состоялась.

Партнер ACM-Consulting Михаил Алексеев предположил, что МТС будет принимать решение о продаже украинской «дочки» уже после делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи. «Судя по заявлениям МТС, компания находится на пороге принятия решения о сохранении котировок на зарубежных биржах или ухода с них. Какие-то важные решения, касающиеся ее активов, в том числе украинской «дочки», могут быть приняты только после того, как МТС определится с дальнейшей стратегией», — отметил он в разговоре с РБК.

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МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке

Представитель МТС сообщил РБК, что «ничего конкретного по украинской «дочке» на столе нет». При этом он оговорился, что «разговоры о покупке или продаже какого-либо актива всегда есть, и спекуляции вокруг этого тоже всегда есть».

AzInTelecom на 100% принадлежит министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. AzInTelecom сейчас также принадлежит 51,3% акций азербайджанского оператора мобильной связи — ООО Azercell Telecom.

Авторы: Наталья Демченко, Анна Балашова
Теги: Vodafone, МТС, Украина
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