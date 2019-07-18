Мосгорсуд признал законным приговор повредившему картину Репина вандалу

Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор Игорю Подпорину, осужденному на 2,5 года после того, как он повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») в Третьяковской галерее. Об этом сообщает ТАСС.

Защита осужденного просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Сам Подпорин, объясняя мотивы своих действий говорил, что картина Репина «исторически недостоверна» и является «фантазией художника», так как Иван Грозный «не убивал своего сына».

В конце апреля Замоскворецкий суд приговорил Подпорина к 2,5 года колонии, засчитав ему 11 месяцев в СИЗО из расчета день за полтора. Мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ).