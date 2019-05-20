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Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Об этом ТАСС заявила гендиректор музея Зельфира Трегулова.

По ее словам, данный стол был спроектирован по заказу Третьяковки.

Главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова, в свою очередь, заметила, что восстановительные работы идут по графику. «По этому графику практически все необходимое, включая исследовательскую часть, включая расходные материалы, — все это прибыло или находится на подступах», — заметила она.

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Реставрация картины началась в апреле. На первом этапе специалисты должны были раздублировать оригинальный авторский холст и наклеенный при реставрации в 1913 году.

25 мая 2018 года один из посетителей галереи Игорь Подпорин металлической стойкой ограждения разбил стекло и повредил картину. Свой поступок он объяснил тем, что полотно «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», добавив, что «Иван Грозный причислен к лику святых».

В марте суд приговорил его к 2,5 года колонии общего режима. Его признали виновным виновным по ч. 2 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ).

Расходы по реставрации вызвался взять на себя Сбербанк, в банке оценили затраты в 5–10 млн руб.

Теги: Третьяковская галерея, картина, реставрация
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В Третьяковке началась реставрация картины Репина
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