Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Об этом ТАСС заявила гендиректор музея Зельфира Трегулова.

По ее словам, данный стол был спроектирован по заказу Третьяковки.

Главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова, в свою очередь, заметила, что восстановительные работы идут по графику. «По этому графику практически все необходимое, включая исследовательскую часть, включая расходные материалы, — все это прибыло или находится на подступах», — заметила она.

Реставрация картины началась в апреле. На первом этапе специалисты должны были раздублировать оригинальный авторский холст и наклеенный при реставрации в 1913 году.