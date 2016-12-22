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Импорт пальмового масла в Россию за полгода вырос на 20%
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Импорт пальмового масла в Россию за полгода вырос на 20%
Бизнес, 04:23
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Импорт пальмового масла в Россию за полгода вырос на 20%

За первые полгода 2018-го в Россию импортировали 550 тыс. тонн пальмового масла, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Финэкспертизы», основанные на информации Росстата.

«Пальмовое масло в пять раз дешевле оливкового и на 10% дешевле ближайшего аналога — подсолнечного. Сегодня производители стараются снизить издержки на всех этапах работы», — подчеркнула гендиректор «Финэкспертизы» Нина Козлова.

При этом пальмовое масло заняло второе место по объему импорта в Россию с января по июлю 2018 года — на первом бананы (958 тыс. т), на третьем — картофель — 543 тыс. т. Как отмечает газета, по итогам аналогичного периода 2017-го, пальмовое масло занимало третье место в этом списке.

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В апреле Минсельхоз предложил запретить использовать растительные жиры при производстве молочной продукции. Занимавший тогда пост главы министерства Александр Ткачев подчеркнул, что в 2017 году в Россию ввезли свыше 150 тыс. т сыроподобной продукции, созданной на основе растительных жиров и молочной сыворотки. Ткачев добавил, что при пересчете этого объема в молоко, получится, что у российских производителей не закупили около 1,5 млн т сырого молока.

Теги: пальмовое масло
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