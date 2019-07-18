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В Кремле заявили о готовности принять пирог в честь поставок Турции С-400

В Кремле не располагают информацией об отправке Владимиру Путину традиционного турецкого пирога в знак в благодарности за поставки российских ЗРК С-400, однако будут ему рады. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он также добавил, что в Кремле «будут рады пирогу», так как в Турции «кондитеры делают очень вкусные пироги». «В данном случае мы просто не знаем. Я не знаю: кто-то связывался с Кремлем как-то, сообщал кому-то в Кремле, когда и как приедет?» — сказал Песков.

По его словам, в пятницу, 19 июля, Путина в Кремле не будет. Сегодня ночью глава государства из Санкт-Петербурга вылетит в Магнитогорск, уточнил он.

Ранее кондитер из Турции Хасан Аджар заявил «РИА Новости», что отправил Путину бёрек (традиционный пирог) со шпинатом в связи с началом поставки элементов С-400. В 2012 году повар попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как испек самый большой пирог длиной 2023 м. «Мы решили отправить бёрек российскому лидеру, чтобы выразить нашу благодарность», — сказал Аджар.

Поставки комплектующих ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля. Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция подписали в 2017 году на сумму $2,5 млрд. Недовольство сделкой неоднократно выражали США. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем, предложив взамен американские комплексы Patriot. После отказа Турции и подтверждения сделки США заявили, что откажутся от поставок Анкаре истребителей F-35.

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Теги: Дмитрий Песков, Турция, ЗРК С-400
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