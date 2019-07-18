Киев заявил об ответных мерах на выдачу российских паспортов в Донбассе

Киев заявил об ответных мерах на выдачу российских паспортов в Донбассе

Министерство иностранных дел Украины подготовило ответные меры на решение Москвы упростить выдачу российских паспортов всем жителям Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«МИД [Украины] уже подготовил на рассмотрение СНБО [Совет национальной безопасности и обороны] перечень мер для защиты национальной безопасности, законных прав и интересов граждан», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, МИД Украины рассматривает решение России по Донбассу как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны, что является «серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте».

В ведомстве подчеркнули, что указы Кремля о «паспортизации» не будут признаваться украинской стороной. Более того, дипломаты потребовали от Москвы «прекратить торпедировать мирные усилия» и в кратчайшие сроки отменить все решения по данному вопросу.