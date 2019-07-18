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PayPal $129 (+7,81%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
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Киев заявил об ответных мерах на выдачу российских паспортов в Донбассе

Министерство иностранных дел Украины подготовило ответные меры на решение Москвы упростить выдачу российских паспортов всем жителям Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«МИД [Украины] уже подготовил на рассмотрение СНБО [Совет национальной безопасности и обороны] перечень мер для защиты национальной безопасности, законных прав и интересов граждан», — говорится в сообщении.

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Киев засекретил данные о реакции на указ Путина по паспортам для Донбасса

Согласно сообщению, МИД Украины рассматривает решение России по Донбассу как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны, что является «серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте».

В ведомстве подчеркнули, что указы Кремля о «паспортизации» не будут признаваться украинской стороной. Более того, дипломаты потребовали от Москвы «прекратить торпедировать мирные усилия» и в кратчайшие сроки отменить все решения по данному вопросу.

Ранее, 17 июля, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на российское гражданство в упрощенном порядке могут претендовать украинцы, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. В апреле такую возможность получили только проживающие на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Теги: МИД Украины, Донбасс, реакция, решение
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