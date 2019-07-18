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СК возбудил уголовное дело против украинского националиста Коханивского

Следственный комитет возбудил уголовное дело против командира украинского добровольческого батальона «ОУН» (создан на базе «Организации украинских националистов», запрещенная в России организация) Николая Коханивского. Причиной стали его призывы к нападению на здание Российского центра науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года. Об этом сообщается на сайте СК.

Его подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети «Интернет»).

18 февраля 2018 года украинские националисты под руководством Коханивского напали на здание Российского центра науки и культуры. Фасад был поврежден камнями, окна и двери разбиты, работа учреждения парализована. По этому инциденту в СК уже расследуют дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Следователи установили, что до нападения на здание Россотрудничества Коханивский записал видеообращение, в котором публично призвал всех желающих принять участие в погроме.

В рамках расследования нападения на российский центр СК направлял Украине просьбы о правовой помощи. Несмотря на это, украинские радикалы так и не привлечены к ответственности, добавили в ведомстве.

«Это в очередной раз свидетельствует об осуществлении киевской властью покровительства агрессивно настроенным украинским националистическим группировкам», — говорится в сообщении СК.

В начале апреля Коханивский заявил о возможных терактах в день запуска Крымского моста в российских представительствах на территории Украины и «партизанской войне» в Крыму. В то же время он признавал, что у членов его движения нет возможности организовать атаки на территории Крыма.

В правительстве Крыма возможность подобных атак также исключили. По словам зампреда Совета министров республики Дмитрия Полонского, участники группировки не смогут проникнуть на полуостров.

Теги: украинские националисты, Россотрудничество, вооруженное нападение
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