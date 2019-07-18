СК возбудил уголовное дело против украинского националиста Коханивского

Следственный комитет возбудил уголовное дело против командира украинского добровольческого батальона «ОУН» (создан на базе «Организации украинских националистов», запрещенная в России организация) Николая Коханивского. Причиной стали его призывы к нападению на здание Российского центра науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года. Об этом сообщается на сайте СК.

Его подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети «Интернет»).

18 февраля 2018 года украинские националисты под руководством Коханивского напали на здание Российского центра науки и культуры. Фасад был поврежден камнями, окна и двери разбиты, работа учреждения парализована. По этому инциденту в СК уже расследуют дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Следователи установили, что до нападения на здание Россотрудничества Коханивский записал видеообращение, в котором публично призвал всех желающих принять участие в погроме.

В рамках расследования нападения на российский центр СК направлял Украине просьбы о правовой помощи. Несмотря на это, украинские радикалы так и не привлечены к ответственности, добавили в ведомстве.