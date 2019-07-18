В Совфеде усомнились в эффекте от идеи Зеленского о выдаче гражданства

В Совфеде усомнились в эффекте от идеи Зеленского о выдаче гражданства

Решение президента Украины Владимира Зеленского выдать украинское гражданство жителям «дружественных стран» повторяет решение российского лидера Владимира Путина по упрощению принятия в гражданство жителей Донбасса. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это инициатива-то не его. Он повторил путь нашего президента, но, к сожалению, копия всегда хуже оригинала, как обычно это в жизни бывает. Эффекта от этого решения будет немного», — пояснил он.

По мнению парламентария, у Зеленского нет продуманного механизма выдачи украинских паспортов, поэтому его идея пока лишь «на словах».

Ранее, 17 июля, Зеленский поручил украинскому МИДу проработать идею предоставления украинцам из других стран гражданства страны.Также украинский лидер предложил продумать механизм упрощенного получения гражданства людьми, которые в своих родных странах сталкиваются с нарушением прав и свобод.