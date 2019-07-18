Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,94 -0,11 EUR Бирж. 70,65 -0,02 Brent 64,18 -3,72% USD Нал. 63,47 62,54 EUR Нал. 71,22 70,33 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1223 +0,0015 BTC/USD Бирж. 9 912,00 +249,50 IMOEX 2 713,17 -1,55% RTSI 1 361,58 -1,48% DJIA 27 219,85 -0,42% Nasdaq 8 185,21 -0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,81%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,81%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 17 июл, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 17 июл, 13:13
СМИ узнали о намерении «Локомотива» купить футболиста сборной Перу Спорт, 09:29 В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок Общество, 09:27 Стали известны зарплатные ожидания чемпиона мира по хоккею Никулина Спорт, 09:15 Эйфелеву башню признали самой фотографируемой достопримечательностью мира Общество, 09:10 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 09:08 Шесть человек погибли в столкновении с грузовиком в Приморье Общество, 09:01 Как и чему учить секретарей Pro, 08:58 Премьер Саксонии предложил снять санкции с России после возврата в ПАСЕ Политика, 08:56 Обед в хорошей компании: как ветеран доставки мотивирует сотрудников едой Pro, 08:53 Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным Политика, 08:53 Какой проект спас марку Peugeot от полного уничтожения во время войны РБК и Peugeot, 08:38 На АЭС в Тверской области отключили три из четырех энергоблоков Общество, 08:28 Футболист «Крыльев Советов» подпишет контракт с французским клубом Спорт, 08:26 Американский сенатор обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp Политика, 08:20
Политика ,  
0 
Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в интервью LB.ua первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

«Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Мы ищем возможность выйти на разговор на равных», — сказал он. 

По его словам, Путин демонстрирует, что «никому ничего не должен», однако у Киева все равно есть уверенность, что Зеленский «добьется этих переговоров».

Политика
Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

Президент Украины всеми своими действиями демонстрирует готовность к переговорам с Москвой, добавил Шефир. В частности, разведены войска в станице Луганской, возобновлен процесс о минских соглашениях.

Первоочередной задачей Украины помощник Зеленского назвал возвращение моряков, задержанных в Керченском проливе при пересечении границы с Россией. «Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним», — отметил Шефир. 

Он также заявил о необходимости вернуть «ментально» под контроль Киева территории Донбасса. «Крым — очень тяжелая тема. Давайте начнем с Донбасса, а закончим полуостровом», — добавил помощник президента. Шефир также указал на неизменность украинской позиции о принадлежности Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что освобождение Россией украинских моряков может стать важным шагом для начала диалога между странами. По его словам, формат обмена заключенных по формуле «всех на всех» осложняется тем, что списки двух сторон не совпадают. 

Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Минские переговоры
Материалы по теме
Зеленский назвал условие для восстановления диалога Украины с Россией
Политика
Зеленский заявил о выступающих против звонка Путину «партнерах Украины»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter