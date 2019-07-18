Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в интервью LB.ua первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

«Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Мы ищем возможность выйти на разговор на равных», — сказал он.

По его словам, Путин демонстрирует, что «никому ничего не должен», однако у Киева все равно есть уверенность, что Зеленский «добьется этих переговоров».

Президент Украины всеми своими действиями демонстрирует готовность к переговорам с Москвой, добавил Шефир. В частности, разведены войска в станице Луганской, возобновлен процесс о минских соглашениях.