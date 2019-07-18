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Политика ,  
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Премьер Саксонии предложил снять санкции с России после возврата в ПАСЕ

Следующим шагом после возвращения России в ПАСЕ должно стать снятие антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер агентству DPA, передает Die Welt.

По словам Кречмера, санкции не способствовали прогрессу в решении украинского конфликта, зато из-за них сильно пострадала экономика Восточной Германии. Объем торговли Саксонии с Россией с 2013 по 2018 год сократился на 72,5%, схожая ситуация характерна и для других федеральных земель востока ФРГ. Глава кабмина Саксонии отметил, что восточные регионы Германии очень рассчитывает на тесное сотрудничество с Россией.

«Россия восстановила свое право голоса в Совете Европы, и Германия способствует строительству газопровода «Северный поток-2». Следующим шагом является снятие санкций», — подчеркнул он.

В конце июня за возвращение России в ПАСЕ проголосовали 118 парламентариев против 62. Москва 2 июля внесла взнос в размере €33 млн в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Россия лишилась полномочий в ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма, и начала вооруженный конфликта на Донбассе. С 2016 года российские делегации в заседаниях ПАСЕ не участвовали.

Теги: ПАСЕ, антироссийские санкции, Саксония, премьер-министр
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