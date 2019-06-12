МИД Венесуэлы сообщил о скором визите Мадуро в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в скором времени приедет с официальным визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Боливарианской республики в Twitter.

«Скоро мы увидим, как президент Николас Мадуро подпишет в России новые соглашения на благо народа», — говорится в сообщении.

При этом МИД Венесуэлы не указал, в какие даты Мадуро приедет в Россию, а также не уточнил, о каких соглашениях идет речь.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает данными о возможном визите Мадуро. «Пока нет точной информации», — цитирует Пескова «РИА Новости».