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Госпереворот в Венесуэле ,  
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МИД Венесуэлы сообщил о скором визите Мадуро в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в скором времени приедет с официальным визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Боливарианской республики в Twitter.

«Скоро мы увидим, как президент Николас Мадуро подпишет в России новые соглашения на благо народа», — говорится в сообщении.

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При этом МИД Венесуэлы не указал, в какие даты Мадуро приедет в Россию, а также не уточнил, о каких соглашениях идет речь.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает данными о возможном визите Мадуро. «Пока нет точной информации», — цитирует Пескова «РИА Новости».

В последний раз Мадуро приезжал в Россию в декабре прошлого года. Тогда он провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным, а также принял участие в подписании ряда контрактов с Москвой на $6 млрд.

Теги: Николас Мадуро, официальный визит, Венесуэла
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