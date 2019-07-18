Лавров посоветовал Европе не руководствоваться установками «из-за океана»

Властям ряда стран Европы следует руководствоваться интересами своих народов, а не установками, «сформулированными за океаном». Такое мнение в интервью немецкой газете Rheinische Post выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя реализацию проекта газопровода «Северный поток-2». Полный текст интервью размещен на сайте МИД России.

«Считаем абсолютно нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США. Рассчитываем, что при принятии решений по «газовому» и иным вопросам наши германские и другие европейские партнеры будут руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном», — сказал российский министр.

Говоря о реализации проекта, Лавров отметил, что газопровод строится в соответствии с намеченными планами, а капитальные затраты на его реализацию профинансированы более чем на 80%.

Российский министр также отметил, что данный проект выгоден для Евросоюза, так как сделанные капиталовложения обеспечивают работой свыше 57 тыс. человек в странах ЕС. «Газопровод позволит кратчайшим путем доставлять необходимый европейским странам газ с месторождений на севере России», — констатировал Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства счел недоумением попытки определенных сил «вставлять палки в колеса», имея в виду поправки к «газовой директиве» Третьего энергопакета ЕС, вступившего в силу 23 мая текущего года. По словам Лаврова, данные реформы фактические нарушают основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны.

«Северный поток-2» — газопровод проектной мощностью 55 млрд куб. м в год, который пройдет от России до Германии по дну Балтийского моря через юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас получены окончательные разрешения на строительство от всех стран, кроме Дании. Германия, основной потребитель сырья по новому газопроводу, заявила, что согласна на осуществление проекта только в случае сохранения альтернативных маршрутов транзита, в первую очередь украинского.