Бизнес-джет приземлился в Пулково со второй попытки из-за птицы на полосе

Бизнес-джет приземлился в Пулково со второй попытки из-за птицы на полосе

Бизнес-джет Cessna не смог приземлиться в Пулково с первого раза из-за птицы на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщили РБК в петербургском аэропорту.

«На взлетно-посадочной полосе замечена птица и командиром воздушного судна принято решение уйти на второй путь», — сообщили там. В аэропорту отметили, что возникшая ситуация является штатной.

«Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта пишет, что от орнитологической службы Пулково поступало сообщение о скоплении птиц в зоне посадки.

Как ранее сообщил telegram-канал 112, инцидент произошел днем 17 июля. Cessna 680, прибывший из французского Ле-Бурже, должен был приземлиться в 13:00. Частный самолет коснулся колесами ВПП, но затем запросил у диспетчера разрешение на второй круг и ушел на взлет. Telegram-канал утверждал, что пилоты заходили на посадку на высокой скорости, и первый раз бизнес-джет сел слишком далеко от начала полосы.