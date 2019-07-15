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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
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Вылетевший в Новый Уренгой самолет вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал», вылетевший из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт отправления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Причиной стала техническая неисправность, сообщил авиаперевозчик, не уточнив подробности.

Как отмечает «Фонтанка», самолет около полутора часов провел в небе над Петербургом, совершив за это время 13 кругов.

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По данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, рейс YC 846 вылетел в 3:20 мск. Он должен был прилететь в Новый Уренгой в 8:35 по местному времени (6:35 мск). Сейчас рейс отмечен как отмененный.

11 июля лайнер авиакомпании «Россия», вылетевший из Петербурга в Париж, вернулся в Пулково по техническим причинам. После осмотра самолета было принято решено выполнить рейс на резервном борту.
 

Теги: Самолет, Пулково, Новый Уренгой
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