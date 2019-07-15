Вылетевший в Новый Уренгой самолет вернулся в Пулково из-за неисправности

Вылетевший в Новый Уренгой самолет вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал», вылетевший из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт отправления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Причиной стала техническая неисправность, сообщил авиаперевозчик, не уточнив подробности.

Как отмечает «Фонтанка», самолет около полутора часов провел в небе над Петербургом, совершив за это время 13 кругов.

По данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, рейс YC 846 вылетел в 3:20 мск. Он должен был прилететь в Новый Уренгой в 8:35 по местному времени (6:35 мск). Сейчас рейс отмечен как отмененный.