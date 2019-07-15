Авиакомпания «Ямал» назвала причину возвращения самолета в Пулково

Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов. Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Инцидент произошел при наборе лайнером высоты. После выработки топлива самолет приземлился в аэропорту вылета. На борту воздушного судна были 39 пассажиров и три члена экипажа.

Как сообщили РБК в пресс-службе Пулково, рейс перенесли на 16 июля.

Самолет Bombardier CRJ-200 вылетел из Петербурга 15 июля в 3:20 мск, он должен был прибыть в пункт назначения в 6:35 мск.