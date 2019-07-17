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Госдума поддержала законопроект о повышении акцизов на вино

Госдума поддержала в первом чтении правительственный законопроект о повышении акцизов на отдельные виды алкогольной продукции, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Речь идет о внесении поправок в Налоговый кодекс России. Предполагается, что нововведения вступят в силу уже с 1 января 2020 года.

Проектом предусмотрена унификация акцизных ставок на алкоголь, доля этилового спирта в котором составляет выше 9%. На 2020 год они составят 544 руб. за литр, на 2021 год — 566 руб., на 2022-й — 589 руб.

Кроме того, в случае принятия закона, с 2020 года ставка акциза на 1 литр тихого вина вырастет с 18 руб. до 31 руб., а на 1 литр игристого вина — с 36 руб. до 40 руб. Законопроект также включает в подакцизные продукты виноматериалы и виноград, используемый для производства вина. Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 руб. за литр, на 2021-й — 32 руб., на 2022-й — 33 руб., для винограда 30 руб. за тонну.

Акциз на винные газированные напитки без этилового спирта может установиться на уровне ставки акциза на шампанское: 40 руб. за литр. Для негазированных винных напитков и фруктовых вин ставка на 2020 год составит 31 руб.

Поскольку виноматериалы также попадут под акцизы, в кабмине предложили ввести субсидии для производителей винограда. Так, виноделы смогут получить налоговый вычет при условии надлежащего использования сырья.

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Законопроект решает проблему несоответствия нормам ВТО, которые есть в текущем законодательстве и при этом дает существенное преимущество российским производителям вина, которые сами выращивают виноград, пояснил РБК председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексей Липко.

По его словам, сегодня пониженный акциз платят производители вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). После введения акциза на виноград с последующим налоговым вычетом преференции получат все российские производители вина, пояснил он.

Таким образом, условная дискриминация в законодательстве исчезает, а российские виноделы получают преимущество: их выгода при предложенной схеме вычета составит 22 руб. за бутылку, рассказал он.

Такие меры приведут к увеличению посадки виноградников и будут стимулировать создавать производства полного цикла, полагает Липко. Эти меры в комплексе с субсидированием посадки и льготным кредитованием оборудования он считает достаточными для развития отрасли.

Принятие законопроекта несколько уравновесит шансы российских производителей в конкуренции с мировыми компаниями, подтвердил генеральный директор «Фанагории» Петр Романишин в разговоре с РБК. Он напомнил, что западные виноделы пользуются поддержкой Евросоюза, которая касается перезакладки виноградников и инвестиций во вторичное виноделие – инвестируя в переработку компании получают 50% субсидию. Поэтому текущую конкурентную ситуацию нельзя назвать честной, считает он. Однако сейчас правительство демонстрирует правильный подход по поддержке отрасли заключил Романишин.

Ранее «Опора России» обратилась в Минфин с просьбой учесть ее позицию при повышении акциза на вино. По мнению организации, повышение ставки может привести к росту цен на 15–20%, особенно в низкой ценовой категории.

Теги: акцизы, алкоголь, законопроект
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