Госдума поддержала законопроект о повышении акцизов на вино

Госдума поддержала в первом чтении правительственный законопроект о повышении акцизов на отдельные виды алкогольной продукции, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Речь идет о внесении поправок в Налоговый кодекс России. Предполагается, что нововведения вступят в силу уже с 1 января 2020 года.

Проектом предусмотрена унификация акцизных ставок на алкоголь, доля этилового спирта в котором составляет выше 9%. На 2020 год они составят 544 руб. за литр, на 2021 год — 566 руб., на 2022-й — 589 руб.

Кроме того, в случае принятия закона, с 2020 года ставка акциза на 1 литр тихого вина вырастет с 18 руб. до 31 руб., а на 1 литр игристого вина — с 36 руб. до 40 руб. Законопроект также включает в подакцизные продукты виноматериалы и виноград, используемый для производства вина. Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 руб. за литр, на 2021-й — 32 руб., на 2022-й — 33 руб., для винограда 30 руб. за тонну.

Акциз на винные газированные напитки без этилового спирта может установиться на уровне ставки акциза на шампанское: 40 руб. за литр. Для негазированных винных напитков и фруктовых вин ставка на 2020 год составит 31 руб.