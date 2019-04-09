Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион страны

По мнению жителей Алтая и Ингушетии, их регионы самые экологичные в стране. Хуже всего ситуацию в сфере защиты природы в своих субъектах оценивают жители Калмыкии и Курганской области

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Российское отделение WWF (Всемирного фонда дикой природы) провело исследование экологического поведения россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования. В числе прочего россиянам предложили оценить экологическую обстановку в их регионе.

Самую низкую оценку ситуации в своем регионе дали жители Калмыкии. Хуже всего, по их мнению, в регионе обстоят дела с качеством воды и объемом отходов из пластика. В конце списка также оказались Курганская, Омская и Ярославская области.

Лидером рейтинга оказалась республика Алтай. Главным плюсом жители региона назвали наличие большого числа заповедных зон. Вслед за Алтаем в рейтинге идут Ингушетия, Северная Осетия, Чечня и Краснодарский край.

Жители республики Алтай и Северной Осетии также оказались самыми экологически ответственными. Меньше всего вопросы охраны окружающей среды волнуют население Костромской и Магаданской областей.

В WWF составили список мер, путем реализации которых россияне выражают заботу об экологии. Чаще всего россияне заявляли, что помогают природе путем бережного отношения к воде (80,99 балла). Вслед за этим по популярности идут внимательное отношение к лесу, сортировка мусора, борьба с пластиковыми отходами, борьба за чистый воздух. Поддержка заповедных территорий оказалась наименее популярным ответом. Баллы высчитывались по соотношению уровня важности проблемы, который оценивали сами респонденты, к их же готовности активно ее решать.