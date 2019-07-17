Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием главой Еврокомиссии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен, экс-министру обороны Германии, в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, опыт и авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут служить «восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнерства между ЕС и Россией». Глава государства также добавил, что Москва готова к конструктивному диалогу с ЕС.

Европарламент 16 июля утвердил экс-министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Ее поддержали 383 депутата парламента, 374 выступили против. Она вступит в должность в ноябре, став первой женщиной на посту главы комиссии.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что избрание фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии не приведет к изменениям в отношениях России с Западом. По его мнению, предсказывать «резкие колебания» курса Евросоюза не стоит. Он объяснил это тем, что фон дер Ляйен является «абсолютно системным политиком».