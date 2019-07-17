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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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В Совфеде усомнились в «резких колебаниях» после смены главы Еврокомиссии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, вероятнее всего, не приведет к значительным изменениям в отношениях России с западными странами.

«При всей важности персоны председателя Еврокомиссии, он все же не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом», — написал Косачев в Facebook.

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По его словам, предсказывать «резкие колебания» политического курса Евросоюза не стоит, так как Ляйен является абсолютно системным политиком, без принципиально новых взглядов на многие темы.

По мнению Косачева, для России это значит только одно — без особых перемен на западном фронте. При этом он предположил, что со временем «диалог будет потихоньку налаживаться».

Европейский парламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Ее поддержали 383 депутата Европейского парламента, 374 выступили против. В должность она вступит в ноябре этого года, став таким образом первой женщиной на посту главы Еврокомиссии.

Теги: Константин Косачев, Софет Федерации, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
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