В Совфеде усомнились в «резких колебаниях» после смены главы Еврокомиссии

В Совфеде усомнились в «резких колебаниях» после смены главы Еврокомиссии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, вероятнее всего, не приведет к значительным изменениям в отношениях России с западными странами.

«При всей важности персоны председателя Еврокомиссии, он все же не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом», — написал Косачев в Facebook.

По его словам, предсказывать «резкие колебания» политического курса Евросоюза не стоит, так как Ляйен является абсолютно системным политиком, без принципиально новых взглядов на многие темы.

По мнению Косачева, для России это значит только одно — без особых перемен на западном фронте. При этом он предположил, что со временем «диалог будет потихоньку налаживаться».