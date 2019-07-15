Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Якутии

Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Якутии

Грузовой автомобиль врезался в микроавтобус с пассажирами на федеральной дороге «Вилюй» в Якутии, есть погибшие и пострадавшие, сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает «РИА Новости».

Авария произошла около 11:00 по метному времени (05:00 мск). Столкновение было лобовым, на место происшествия отправилась оперативно-следственная группа, уточнили в ведомстве. Точное число погибших и пострадавших в управлении не назвали.

Источник ТАСС в экстренных службах региона заявил, что жертвами ДТП стали по меньше мере три человека.

Накануне, 14 июля, в Башкортостане перевернулся автобус с жителями Татарстана, шесть человек погибли, 16 пострадали, возбуждено уголовное дело.