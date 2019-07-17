Роспотребнадзор назвал предварительную причину отравления детей в Крыму

Роспотребнадзор сообщил первичные результаты экспертизы в рамках эпидемиологического расследования, которое начали после отравления детей и вожатых в лагере «Лучистый» в Евпатории. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«По результатам обследования первых заболевших установлено, что возбудителем является норовирус», — говорится на сайте.

Все заболевшие, отмечает ведомство, госпитализированы в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы. «Специалистами министерства здравоохранения Республики Крым проведен медицинский осмотр с целью активного выявления всех лиц с симптомами острой кишечной инфекции», — отмечает также Роспотребнадзор.

Начальник лагеря Ренат Каюмов затруднился назвать РБК причину отравления. «У нас нет сейчас никакой основной версии причины [отравления]», — отметил он, не уточнив, кто является поставщиком продуктов для детей. «Не могу сказать, это вопрос не ко мне», — добавил он. Каюмов добавил, что состояние пострадавших улучшилось, и некоторых из них уже возвращают из изолятора в отряды.