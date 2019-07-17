Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с 65-летием в телефонном разговоре, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент также послал Меркель поздравительную телеграмму, в которой пожелал крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов. «Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы», — говорится в телеграмме.

Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем партии «Христианско-демократический союз». В конце прошлого года глава правительства заявила, что не будет пытаться сохранить свой пост в пятый раз на выборах 2021 году. Она также отметила, что после ухода не будет заниматься политической деятельностью.

В последнее время Меркель столкнулась с чередой приступов, происходивших на официальных мероприятиях. Трижды на встречах на высшем уровне канцлера Германии охватывала сильная дрожь. На последних официальных приемах, с премьерами Дании и Молдавии она слушала гимны стран сидя, вопреки требованиям протокола.