Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму превысило 50

В Крыму, по последним данным, госпитализировали 49 детей и пять вожатых из детского лагеря «Лучистый» в Евпатории. Об этом РБК сообщили в министерстве здравоохранения республики.

В настоящий момент они находятся в состоянии средней тяжести в евпаторийской городской больнице.

«Оказывается вся необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет, самочувствие — близкое к удовлетворительному», — отметили в ведомстве.

Представитель министерства добавил, что всех госпитализированных детей осмотрел главный внештатный детский инфекционист.

Инцидент произошел в детском лагере «Лучистый» в Евпатории 16 июля. Первый замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк рассказал порталу «Крыминформ», что 99% госпитализированных детей приехали из Татарстана. При этом глава управления организации медицинской помощи детям и матерям и санаторно-курортного обеспечения минздрава Крыма Татьяна Текученко добавила, что дети могли заразиться кишечной инфекцией.