«РИА Новости» сообщило о подтверждении наличия тайной тюрьмы в Мариуполе

Журналисты «РИА Новости» утверждают, что обнаружили документальные доказательства существования тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя. Расследование опубликовано на сайте агентства.

По данным «РИА Новости», тюрьма принадлежала батальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины (СБУ). О существовании тюрьмы на территории мариупольского аэропорта сообщала в своих отчетах и миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ). Как пишет агентство, УВКПЧ задокументировала 16 случаев произвольного задержания лиц на территории аэропорта Мариуполя в 2014–2016 годах.

В марте экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что Киев организовал тайные тюрьмы в районе зоны конфликта на востоке Украины. Он также предоставил фотографии одной из тюрем, которая находится в Мариуполе. Прозоров утверждает, что в 2014 году там содержались 300 человек.

Одной из заключенных тюрьмы была жительница Мариуполя Ольга Селецкая, которую задержали в 2014 году сотрудники батальона «Азов», пишет «РИА Новости». Она узнала на фотографиях работавших в тюрьме сотрудников СБУ, в том числе самого Василия Прозорова, присутствовавшего на допросах.

Другую жительницу Мариуполя Татьяну Ганжу также задержали сотрудники «Азова» в октябре 2014 года. По ее словам, она провела в тюрьме десять дней. Ганжа утверждает, что надзиратели «постоянно угрожали ямой или рвом, куда скидывали тела погибших». 8 ноября ее забрали из мариупольского аэропорта в СБУ для следственных действий, женщину выпустили по обмену между Украиной и ДНР 26 декабря 2014 года.