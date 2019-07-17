В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,93 -0,12 EUR Бирж. 70,54 -0,13 Brent 64,64 -3,03% USD Нал. 63,51 62,56 EUR Нал. 71,21 70,24 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1212 +0,0004 BTC/USD Бирж. 9 485,80 +94,80 IMOEX 2 713,16 -1,55% RTSI 1 358,06 -1,74% DJIA 27 335,63 -0,09% Nasdaq 8 222,80 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,25%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,25%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 16 июл, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 16 июл, 12:45
Аналитики назвали выращивание винограда самым рентабельным сектором в АПК Бизнес, 10:01 Почему сейчас прибыльно выращивать виноград и разводить свиней Pro, 10:01 Интеллектуальная цепочка поставок: как работает «умное» производство Pro, 09:59 Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму превысило 50 Общество, 09:58 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 09:56 Израильские эксперты заявили об угрозе для ВВС из-за турецких С-400 Политика, 09:54 В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождей Общество, 09:48 Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 09:27 Российские синхронистки вышли в финал ЧМ в произвольной программе Спорт, 09:27 В Москве за сутки выпало около 15% месячной нормы осадков Общество, 09:23 Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду Политика, 09:22 Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске Общество, 09:14 Борт МЧС приготовился к экстренной посадке в Жуковском Общество, 09:07 Свидетель сообщил о роли авторитета Шишканова в деле о хищении спецземель Общество, 09:02
Общество ,  
0 
В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождей

В Республике Тыва МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации из-за роста уровня воды в реках. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.

«По прогнозу синоптиков, небольшие и умеренные дожди будут идти в течение этой недели. В целях оперативного реагирования для сил постоянной готовности главного управления МЧС России по Республике Тыва и подчиненных подразделений введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Сильнее всего уровень воды поднялся в Малом Енисее — на 14 см. Однако он все еще далек от критического уровня в 4 м 35 см и составляет 2 м 76 см. В среднем уровень воды в реках поднялся на 8 см.

В Туве 12 июля при переправе через реку Шуй опрокинулась машина УАЗ-31512, в которой находились 12 человек. В результате аварии погибли десять человек, включая семерых детей. В Туве 12–13 июля объявили траур.

Общество
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Теги: Тува, Наводнение, МЧС РФ
Материалы по теме
Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка под Иркутском
Политика
Спасатели уточнили число пострадавших при паводке в Иркутской области
Общество
В Иркутской области вслед за паводком ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter