В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождей

В Республике Тыва МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации из-за роста уровня воды в реках. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.

«По прогнозу синоптиков, небольшие и умеренные дожди будут идти в течение этой недели. В целях оперативного реагирования для сил постоянной готовности главного управления МЧС России по Республике Тыва и подчиненных подразделений введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Сильнее всего уровень воды поднялся в Малом Енисее — на 14 см. Однако он все еще далек от критического уровня в 4 м 35 см и составляет 2 м 76 см. В среднем уровень воды в реках поднялся на 8 см.

В Туве 12 июля при переправе через реку Шуй опрокинулась машина УАЗ-31512, в которой находились 12 человек. В результате аварии погибли десять человек, включая семерых детей. В Туве 12–13 июля объявили траур.