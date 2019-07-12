В Туве объявили траур после гибели девяти человек в аварии на переправе

В Туве объявили траур после гибели девяти человек в аварии на переправе

В Туве объявлен двухдневный траур (12-13 июля) в связи с гибелью девяти человек на переправе через реку Шуй. Об этом глава республики Шолбан Кара-Оол сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Все государственные флаги приспущены, отменены развлекательные мероприятия. Торжественный вечер, посвященный празднику животноводов, перенесен на другую дату», — говорится в заявлении.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в результате опрокидывания автомобиля в реку в в Бай-Тайгинском районе Тувы погибли девять человек, в том числе семь детей. Всего в машине УАЗ-2206 находились 12 человек. Инцидент произошел в пятницу, 12 июля. По словам главы республики, люди, скорее всего, направлялись в аржаан (село) Дустуг-Хем.

По факту произошедшего Следственный комитет возбадил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).