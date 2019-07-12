В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек

В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек

По данным полиции, погибших, среди которых шестеро детей, нашли на месте происшествия с признаками утопления

Автомобиль УАЗ опрокинулся в реку в Тыве, сообщает управление МВД по республике. В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

По данным ведомства, авария произошла утром 12 июля на территории Бай-Тайгинского района. Местный житель сообщил полиции, что машина перевернулась «при попытке пересечения реки Шуй вброд».

Точное количество людей в автомобиле устанавливается.

На сайте регионального управления МЧС уточняется, что автомобиль направлялся из села Тээли. К месту аварии выехали спасатели и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, организована работа оперативного штаба.

По данным источника «Интерфакса» в органах здравоохранения республики, «две семьи ехали на отдых к целебному источнику».