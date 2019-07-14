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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
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Политика ,  
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Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине

Ответственность за завышенные тарифы на газ на Украине лежит на бывшем президенте страны Петре Порошенко, премьере Владимире Гройсмане и главе «Нафтогаза» Андрее Коболеве. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила лидер партии «Батькивщина», видео выступления опубликовано на ее странице в Facebook.

«За грабеж людей должны обязательно ответить те, кто осуществлял противозаконные действия — Порошенко, Гройсман и Коболев», — приводятся слова Тимошенко на сайте «Батькивщины».

Она продемонстрировала судебные решения, которые «говорят о том, что два с половиной года с людей брали лишние деньги за газ, за тепло и за горячую воду; что люди переплачивали».

Как добавила лидер партии, «Батькивщина» добилась решения суда о признании повышения цен незаконным, и знает, «как его воплотить в жизнь». Для этого, по ее словам, необходимо приобретать голоса на выборах, формировать в новом парламенте коалицию действий и отменять незаконное подорожание решением нового правительства.

«Мы понимаем, что сделать это может только «Батькивщина », — отметила она.

Экономика
Медведчук оценил рост цен на газ при Порошенко на Украине в 1090%

16 июня глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за последние пять лет — период, когда у власти находился Порошенко — рост цен на газ составил 1090%, стоимость тепла выросла на 1225%, а коммунальные платежи — на 740%.

Теги: Юлия Тимошенко, Украина, тарифы на газ
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