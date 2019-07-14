Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине

Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине

Ответственность за завышенные тарифы на газ на Украине лежит на бывшем президенте страны Петре Порошенко, премьере Владимире Гройсмане и главе «Нафтогаза» Андрее Коболеве. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила лидер партии «Батькивщина», видео выступления опубликовано на ее странице в Facebook.

«За грабеж людей должны обязательно ответить те, кто осуществлял противозаконные действия — Порошенко, Гройсман и Коболев», — приводятся слова Тимошенко на сайте «Батькивщины».

Она продемонстрировала судебные решения, которые «говорят о том, что два с половиной года с людей брали лишние деньги за газ, за тепло и за горячую воду; что люди переплачивали».

Как добавила лидер партии, «Батькивщина» добилась решения суда о признании повышения цен незаконным, и знает, «как его воплотить в жизнь». Для этого, по ее словам, необходимо приобретать голоса на выборах, формировать в новом парламенте коалицию действий и отменять незаконное подорожание решением нового правительства.

«Мы понимаем, что сделать это может только «Батькивщина », — отметила она.