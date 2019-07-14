Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине

Ответственность за завышенные тарифы на газ на Украине лежит на бывшем президенте страны Петре Порошенко, премьере Владимире Гройсмане и главе «Нафтогаза» Андрее Коболеве. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила лидер партии «Батькивщина», видео выступления опубликовано на ее странице в Facebook.
«За грабеж людей должны обязательно ответить те, кто осуществлял противозаконные действия — Порошенко, Гройсман и Коболев», — приводятся слова Тимошенко на сайте «Батькивщины».
Она продемонстрировала судебные решения, которые «говорят о том, что два с половиной года с людей брали лишние деньги за газ, за тепло и за горячую воду; что люди переплачивали».
Как добавила лидер партии, «Батькивщина» добилась решения суда о признании повышения цен незаконным, и знает, «как его воплотить в жизнь». Для этого, по ее словам, необходимо приобретать голоса на выборах, формировать в новом парламенте коалицию действий и отменять незаконное подорожание решением нового правительства.
«Мы понимаем, что сделать это может только «Батькивщина », — отметила она.