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Johnson & Johnson $157 (+18,32%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,28%) прогноз Bank of America к 01.05.20
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Конгрессмены приняли резолюцию против «расистских высказываний» Трампа

Палата представителей США (нижняя палата конгресса) приняла осуждающую оскорбительные высказывания президента страны Дональда Трампа в адрес четырех женщин-демократов резолюцию. Об этом сообщает Reuters.

Резолюция была принята большинство голосов. «За» проголосовали 240 законодателей, «против» выступили 187 конгрессменов. Лишь четверо членов Республиканской партии, которую представляет Трамп, проголосовали за эту резолюцию.

Теги: Палата представителей США, резолюция, Дональд Трамп, оскорбления
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