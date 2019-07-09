Глава МИД Британии ответил Трампу на оскорбление посла

Комментарии Дональда Трампа о после Британии в США Киме Дэрроке «неуважительны и неправильны» по отношении к Англии и премьер-министру Терезе Мэй. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава Форин-офиса (МИД Великобритании) Джереми Хант.

Он сообщил Трампу, что американские дипломаты предоставляют свое конфиденциальное мнение пресс-секретарю Майку Помпео и что британские делают то же самое. Хант также напомнил о словах Трампах, который называл Британию и США «величайшими союзниками в истории». «Я согласен, но союзники должны уважать друг друга, как Тереза Мэй всегда делала по отношению к Вам», — добавил глава МИД и отметил, что в случае победы на выборах премьера Британии оставит Дэррока в должности.

Таким образом министр иностранных дел отреагировал на заявления Трампа о Дэрроке, в которых президент назвал посла «тупым парнем», «чокнутым послом» и «напыщенным дураком». Такое мнение американский президент высказал после публикации в СМИ, конфиденциальных телеграмм Дэррока в Форин-офис, в которых он в том числе называл Трампа ни на что не способным», «некомпетентным» и «небезопасным». Тереза Мэй поддержала действия Дэррока.