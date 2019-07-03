Непродуктовым сетям предложили льготы по тарифам на оплату картами

Банки и розница предложили Visa и Mastercard снизить комиссии за прием карт в крупных непродовольственных магазинах по аналогии с продуктовой розницей. Если платежные системы пойдут на это, нововведение затронет 50 торговых сетей

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Банки готовы пойти на уступки розничной торговле и взимать с непродовольственных магазинов межбанковскую комиссию за оплату товаров по картам в зависимости от их оборота — чем больше объем безналичных платежей, тем ниже комиссия. В связи с этим платежным системам Visa, Mastercard и «Мир» (именно они определяют размер вознаграждения банков, выпускающих карты) предложено рассмотреть возможность установления комиссий для non-food ретейла по такому принципу.

Предложение закреплено в июньском протоколе, подготовленном по итогам заседания рабочей группы при ассоциации банков «Россия». Документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, участвовавших в состоявшейся 22 мая встрече. Группа была создана в марте для решения вопросов по снижению стоимости эквайринга, в ней участвуют представители банков, розницы, платежных систем, а также ЦБ, ФАС и Минпромторга.

«Платежным системам рассмотреть возможность диверсификации межбанковской комиссии по категории General в зависимости от оборота ТСП», — сказано в документе. Тарифы категории General в настоящее время применяются ко всем магазинам, а специальные программы с пониженной межбанковской ставкой при высоких оборотах действуют для продуктовой розницы, магазинов детской одежды и АЗС.

На заседании платежные системы никак не оценили выдвинутое предложение, отметили два собеседника РБК. «Но так как оно вошло в итоговый протокол заседания, мы можем рассчитывать на то, что платежные системы подготовят свои варианты к следующей встрече», — уточнил один из них. Введение диверсификации для всех магазинов категории General не должно вызвать у платежных систем технических сложностей, так как это их стандартная функциональность, пояснил еще один источник.

«В случае невозможности изменения сложившихся тарифов на эквайринг целесообразно развивать альтернативные платежные инструменты, в том числе СБП (систему быстрых платежей)», — говорится в протоколе. В рамках СБП планируется запустить оплату товаров по QR-кодам, которые должны быть дешевле платежей по картам.