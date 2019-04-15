Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,35 -0,26 EUR Бирж. 72,70 -0,03 Brent 71,54 +0,76% USD Нал. 64,87 63,60 EUR Нал. 73,26 71,78 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1294 +0,0041 BTC/USD Бирж. 5 194,60 +0,30 IMOEX 2 559,72 +0,32% RTSI 1 253,44 +0,66% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Chevron $146 (+21,51%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
Chevron $146 (+21,51%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12 апр, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12 апр, 12:19
Убьют ли приложения для денежных переводов банковскую сферу Pro, 08:29 Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае Общество, 08:25 Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми Общество, 08:12 Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота Политика, 08:08 Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир» Финансы, 08:00 В Совфеде назвали условие выплаты долга Совету Европы Политика, 07:46 СМИ узнали о возможности освободить от НДФЛ россиян с низкими зарплатами Общество, 07:37 Минобороны показало снимки из повседневной жизни советских военачальников Общество, 07:26 Скрытые фигуры: как заработать на гигантах цифровой экономики Quote, 07:01 UC Rusal поможет американской компании построить завод в США Бизнес, 07:00 В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви Общество, 06:31 Трамп собрал $40 млн на свое переизбрание Политика, 06:16 Эксперт допустил рост числа безработных в 2 раза из-за пенсионной реформы Экономика, 06:00 Полиция нашла второго из девяти сбежавших из изолятора в Туве Общество, 05:49
Финансы ,  
0 
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
На карты «Мир» помимо пенсий и зарплат бюджетников власти будут перечислять пособия безработным, чернобыльцам и выплаты на детей. Новация затронет около 8 млн человек, она должна быть реализована к 1 июля 2020 года
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

​Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Такие требования содержатся в постановлении правительства от 11 апреля (есть у РБК), его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир»​ должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур. Теперь этот перечень дополняется тремя новыми категориями:

  • безработные граждане;
  • граждане, подвергшиеся воздействию радиации во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, аварии на ПО «Маяк» в 1957 году, во время сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1949 году и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
  • граждане, имеющие право на детские пособия.

Планируемые изменения затронут более чем 8 млн человек, но число владельцев карт «Мир» увеличится не так значительно, поскольку получатели пособий могут относиться к числу бюджетников или студентов, которые уже и так получают зарплаты и стипендии на эти карты. К настоящему времени российские банки выпустили более 56 млн карт «Мир», сообщили РБК в пресс-службе платежной системы.

По данным Минтруда, к началу апреля 2019 года в органах службы занятости было зарегистрировано 814 тыс. безработных. Количество получающих компенсации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС на начало 2019 года Минфин оценивал в 75,9 тыс. граждан, еще около 1 тыс. человек получали выплаты за ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, аварию на «Маяке» и сбросы в реку Теча.

Оценить общее количество получателей «детских» пособий затруднительно, так как выплаты делятся на несколько категорий:

  • пособие по беременности и родам;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего и прочие.

По последним данным Росстата, в 2017 году ежемесячные пособия на ребенка получали 7,26 млн человек.

Дополнительные обороты, которые эти изменения принесут платежной системе «Мир», оценить сложно, так как пособия разнятся по периодичности выплат. В 2019 году из федерального бюджета на пособия по безработице будет выделено 53,4 млрд руб., а на выплаты пострадавшим от радиационного воздействия — около 13,8 млрд руб. Часть выплат, в частности детские пособия, финансируется из бюджетов регионов. Платежная система «Мир» оперативно не ответила на запрос РБК.​

Решение о создании национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») было принято в 2014 году, после того как Visa и Masterсard перестали обслуживать карты попавших под западные санкции российских банков. Закон о переводе выплат бюджетникам и пенсионерам на карты «Мир» был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2017 года. Он предоставляет правительству по согласованию с ЦБ право установить перечень дополнительных выплат, перечисление которых на карты «Мир» обязательно.

Все работники бюджетной сферы и студенты получают зарплаты или стипендии на национальные карты с 1 июля 2018 года, перевод на них обычных пенсионеров, которых насчитывается около 40 млн человек, завершится 1 июля 2020 года, однако уже сейчас карты Visa и Mastercard меняются на «Мир» по истечении срока действия.​ Такая же схема запланирована для перевода военных пенсионеров, число которых оценивается примерно в 2,57 млн человек.

Авторы: Евгения Чернышова, Наталья Галимова, Иван Ткачёв
Теги: НСПК, пособия, Чернобыль, банковские карты
Материалы по теме
Система «Мир» запустила национальный аналог Apple Pay
Финансы
Выплаты военным пенсионерам переведут на карты «Мир»
Финансы
Сбербанк запустит переводы на карты «Мир» других банков в 2019 году
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter