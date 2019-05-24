Ретейлеры предупредили о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,64 -0,22 EUR Бирж. 72,34 -0,19 Brent 68,34 +0,80% USD Нал. 65,26 64,35 EUR Нал. 72,92 71,96 USD ЦБ 64,49 +0,08 EUR ЦБ 71,84 -0,01 EUR/USD 1,1193 +0,0017 BTC/USD Бирж. 7 895,10 +26,30 IMOEX 2 632,70 +0,54% RTSI 1 283,32 +0,62% DJIA 25 490,47 -1,11% Nasdaq 7 628,28 -1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МТС ₽315 (+21,34%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
МТС ₽315 (+21,34%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 64,49 (+0,08) Quote, 23 мая, 12:06
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,01) Quote, 23 мая, 12:06
Шесть фильмов кроме «Чернобыля» о реальных катастрофах Общество, 10:02  «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик РБК и Футболер, 10:01 Дворкович и Галушка стали кандидатами в набсовет Россельхозбанка Финансы, 10:00 Алекно останется тренером волейбольного «Зенита» Спорт, 09:50 За нарушение конфискуют машину: к чему готовиться автомобилистам Авто, 09:50 Владелец «китовой тюрьмы» после заявления Кремля решил отпустить животных Общество, 09:47 На Ямале выпал снег. Фоторепортаж Общество, 09:32  Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 09:30 В Дагестане уничтожили трех боевиков Общество, 09:17 Ретейлеры предупредили о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу Финансы, 09:04 Нанять и мотивировать: как роботы облегчают работу HR-отдела Pro, 09:01 Осенние выборы станут рекордными по числу губернаторов-самовыдвиженцев Политика, 09:00 Business talk: как выйти из бизнеса и передать его детям РБК и Сбербанк Первый, 08:57 WSJ узнала о плане Вайнштейна выплатить $44 млн жертвам его домогательств Общество, 08:51
Финансы ,  
0 
Ретейлеры предупредили о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу
Из-за комиссий по эквайрингу в 2018 году ретейлеры недополучили 7,4% прибыли, а в текущем году могут лишиться 10%, указала АКОРТ. Это приведет к подорожанию товаров и негативно скажется на системах скидок
Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Высокий уровень ставок по эквайрингу, который негативно отражается на прибыли ретейлеров, приведет к ускорению роста цен и ухудшит систему скидок. Об этом говорится в письмах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес Ассоциации банков России (АБР), пишут «Известия», которые ознакомились с обращениями объединений.

АКОРТ указала, что из-за ставок эквайринга в 2018 году ретейлеры недополучили 7,4% прибыли, а в 2019 году могут лишиться 10%. В письме говорится, что высокий уровень комиссии приведет к росту цен и негативно скажется на системах скидок.

Ретейлеры отмечают, что затраты на эквайринг в общем объеме расходов выросли с 2,8% в 2014 году до 4,5% в нынешнем. Оплата по банковским картам обходится торговым сетям в четыре раза дороже, чем прием и инкассация наличных, подчеркивается в письме. Финансовая отчетность ретейлеров свидетельствует, что затраты на эквайринг для продуктовых магазинов составляют 0,4–0,8%, а на обслуживание наличных — 0,2% от оборота, отметила АКОРТ. По данным АКИТ, средняя ставка по эквайрингу составляет 1,2–1,5%, тогда как для инкассации — 0,18–0,22%.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков пояснил изданию, что в случае снижения тарифов на эквайринг придется ухудшить условия по кредитным картам и отказаться от программ лояльности.

Финансы
Платежные системы не договорились с розницей о комиссиях по картам

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту» пояснял, что российская бизнес-модель, в соответствии с которой банки взяли на себя все расходы по приобретению, обслуживанию и разработке ПО эквайринговых аппаратов, вывела страну в лидеры по удобству и объему безналичных платежей. «Если торговцы будут настаивать на снижении комиссий, мы не будем себе в убыток содержать всю сеть эквайринга. Мы будем вынуждены вернуться к предыдущей бизнес-модели, торговым предприятиям придется покупать эквайринговые аппараты, заказывать софт, самим отвечать за обслуживание», — сказал Греф. По его словам, это обойдется ретейлерам дороже.

Автор: Юлия Выродова
Теги: эквайринг, ретейлеры
Материалы по теме
Visa снизит комиссию на прием карт для микробизнеса
Финансы
ЦБ не включил в план снижения комиссий по картам позиции ретейлеров
Финансы
Платежные системы не договорились с розницей о комиссиях по картам
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter