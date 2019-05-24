Ретейлеры предупредили о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

Из-за комиссий по эквайрингу в 2018 году ретейлеры недополучили 7,4% прибыли, а в текущем году могут лишиться 10%, указала АКОРТ. Это приведет к подорожанию товаров и негативно скажется на системах скидок

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Высокий уровень ставок по эквайрингу, который негативно отражается на прибыли ретейлеров, приведет к ускорению роста цен и ухудшит систему скидок. Об этом говорится в письмах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес Ассоциации банков России (АБР), пишут «Известия», которые ознакомились с обращениями объединений.

АКОРТ указала, что из-за ставок эквайринга в 2018 году ретейлеры недополучили 7,4% прибыли, а в 2019 году могут лишиться 10%. В письме говорится, что высокий уровень комиссии приведет к росту цен и негативно скажется на системах скидок.

Ретейлеры отмечают, что затраты на эквайринг в общем объеме расходов выросли с 2,8% в 2014 году до 4,5% в нынешнем. Оплата по банковским картам обходится торговым сетям в четыре раза дороже, чем прием и инкассация наличных, подчеркивается в письме. Финансовая отчетность ретейлеров свидетельствует, что затраты на эквайринг для продуктовых магазинов составляют 0,4–0,8%, а на обслуживание наличных — 0,2% от оборота, отметила АКОРТ. По данным АКИТ, средняя ставка по эквайрингу составляет 1,2–1,5%, тогда как для инкассации — 0,18–0,22%.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков пояснил изданию, что в случае снижения тарифов на эквайринг придется ухудшить условия по кредитным картам и отказаться от программ лояльности.