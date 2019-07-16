Синоптики предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России

Во второй половине текущей недели на Центральную Россию обрушится циклон, который принесет сильные грозовые дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, обильные дожди с грозами ожидаются на большей части Центрального федерального округа (ЦФО) со среды, 17 июля. При этом в пятницу и субботу циклон немного ослабеет, но дожди не прекратятся.

Дожди и грозы будут сопровождаться ветром, порывы которого будут достигать 13-18 м/с. «Для столичного региона ненастным окажется и четверг. Циклон, перемещаясь с юга на север ЦФО продолжит сопровождаться сильными дождями, грозами и порывистым ветром», — добавили в Гидрометцентре.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что с 15 июля в Москве ожидается потепление. В некоторые дни на текущей неделе воздух прогреется до климатической нормы, рассказал он.